Врач развеяла миф о заражении бородавками

«Заразиться этим вирусом можно при соприкосновении с инфицированной кожей, например, при рукопожатии или через общие предметы пользования, такие как игрушки, дверные ручки и прочее. Таким образом, заражение может случиться почти в любом месте. И жабы с лягушками тут вовсе ни при чем. Способствуют заражению микротрещины и воспаления на коже», — сказала Анна Михайлова.