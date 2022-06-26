Во Франции оспа обезьян впервые выявлена у ребенка

Оспа обезьян впервые диагностирована у ребенка. Заболевание выявили у ученика начальной школы во Франции, пишет «Российская газета» со ссылкой на местную службу здравоохранения региона Иль-де-Франс (ARS).«Пациент под наблюдением, проходит лечение, и его состояние не выказывает признаков серьезности», – отмечается в сообщении ведомства.

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Тем временем сотрудники ARS приступили к расследованию, чтобы как можно быстрее отследить цепочку контактов ребенка.

«Совместно с Национальным управлением образования были приняты меры по установлению связи с родителями детей, которые контактировали с заболевшим. Родителям рекомендовано следить за появлением симптомов (лихорадка, сыпь) и при необходимости звонить в медицинские службы», – говорится в сообщении.

Во Франции оспу обезьян до этого диагностировали только у взрослых. По последним данным министерства здравоохранения, в стране подтверждено 330 случаев заражения.

Ранее ученые вспышку оспы обезьяны в мире объяснили повышенной мутацией вируса. Как отметил один из авторов работы Жоау Паулу Гомеш, каждый год появляются не более одной-двух мутаций этого типа вируса, однако в этом году выявлено уже 50.