Карточку больного может заполнить голосовой помощник

В Национальном исследовательском центре имени В. А. Алмазова Петербурга медработники почти забыли, как заполнять истории болезни от руки. За них теперь это делает голосовой помощник. Корреспондент «МИР 24» Анастасия Глебова оценила возможности новой технологии.

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Голосовой помощник латынь и русский знает на «отлично». Достаточно произнести диагноз в микрофон гарнитуры. Правда, делать это надо с чувством, толком, с расстановкой.

«Все же зависит от тембра речи врача, от четкости произносимых слов, и поэтому каждый день мы сами усовершенствуем свою речь», – отметила заведующая отделом лучевой диагностики Центра В. А. Алмазова, врач-рентгенолог высшей категории Илона Басек.

Искусственный интеллект помогает сократить время на описание диагноза на треть. Программа почти не ошибается.«Она полностью адаптирована под сложную медицинскую терминологию. Она распознает то, что другие программы распознать не могут: сложные медицинские аббревиатуры, значения, латынь», – пояснила Басек.

В основе – технология распознавания речи. Электронного помощника обучали не только лингвисты и программисты, но и врачи.

«Самый простой пример: если врач говорит размер 10 на 10 мм, то понятно что 10 и 10 мы должны записать цифрами, предлог «на» трансформировать в крестик, а миллиметры сократить до мм. Или врач говорит плотность образования 50 единиц Хаунсфилда. Мы не пишем единицы Хаунсфилда, мы пишем значок. Именно так, как этого требует правильно оформленный медицинский документ», – рассказал руководитель направления медицинских систем группы компаний ЦРТ Алексей Рыбаков.