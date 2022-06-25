Эксперты рассказали, что делать при появлении отеков

Избыток жидкости, отражающийся на ногах, может указывать как на развитие серьезных заболеваний, так и на неудобную обувь.

Фото: Фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Каширский / архив. Фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Каширский / архив.

Отеки случаются из-за того, что в организме задерживается жидкость. Часто они появляются на ногах.

В первую очередь стоит обратить внимание на обувь. Если она слишком тесная, то это может привести к появлению отеков. Также причиной может быть недостаток физической активности, сообщает сеть лабораторий KDL.

Внезапный отек можно попробовать снять, подняв ноги выше уровня сердца. Для этого удобнее лечь.

Профилактикой является контрастный душ. Также поможет регулярный массаж стоп и отказ от высоких каблуков.

Если отеки появляются снова и снова, то это указывает на серьезные нарушения в работе организма. Такой симптом может сигнализировать о сердечной недостаточности или о проблемах с почками.