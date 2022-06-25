Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+30° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
2 часа назад

Диабет и онкология: мороженое стало опасным для здоровья

Диана Товсепова

С наступлением тепла интерес россиян к мороженому сильно возрос. Однако медики предупреждают, что мороженое может оказаться вредным для здоровья. Современное мороженное далеко от оригинального рецепта, и его состав вызывает опасения.

Диабет и онкология: мороженое стало опасным для здоровья
Фото: PxherePxhere

Так, ученые вынесли мороженое список продуктов, которые сокращают жизнь. Они объясняют, что дело в пальмовом масле и других суррогатах, которые содержатся в составе мороженного.

Профессор Владимир Хавинсон в интервью платформе "Смотрим" объяснил, что подобные вещества в большом количестве могут повысить риск возникновения болезней сердца и сосудов.

Кроме того, мороженное содержит много сахара. Это ухудшает когнитивные способности, повышает уровень инсулина в крови и даже провоцирует развитие опухолевых клеток.

При этом очень вредным для печени, поджелудочной железы, кишечника является именно сочетание в мороженом жиров и сахара. Такое "комбо" пагубно влияет на микрофлору кишечника, а она является одним из самых важных компонентов иммунитета. Если иммунная система слабеет, то организм более подвержен рискам развития диабета или онкологии. Об этом рассказала доктор медицинских наук Светлана Трофимова.

Ранее мы рассказывали о самой безопасной колбасе на прилавках российских магазинов.

Новости,Светлана Трофимова,Владимир Хавинсон,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители