Диабет и онкология: мороженое стало опасным для здоровья

С наступлением тепла интерес россиян к мороженому сильно возрос. Однако медики предупреждают, что мороженое может оказаться вредным для здоровья. Современное мороженное далеко от оригинального рецепта, и его состав вызывает опасения.
Так, ученые вынесли мороженое список продуктов, которые сокращают жизнь. Они объясняют, что дело в пальмовом масле и других суррогатах, которые содержатся в составе мороженного.
Профессор Владимир Хавинсон в интервью платформе "Смотрим" объяснил, что подобные вещества в большом количестве могут повысить риск возникновения болезней сердца и сосудов.
Кроме того, мороженное содержит много сахара. Это ухудшает когнитивные способности, повышает уровень инсулина в крови и даже провоцирует развитие опухолевых клеток.
При этом очень вредным для печени, поджелудочной железы, кишечника является именно сочетание в мороженом жиров и сахара. Такое "комбо" пагубно влияет на микрофлору кишечника, а она является одним из самых важных компонентов иммунитета. Если иммунная система слабеет, то организм более подвержен рискам развития диабета или онкологии. Об этом рассказала доктор медицинских наук Светлана Трофимова.
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