В Минздраве рассказали, как спиртное влияет на сердце

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от последствий чрезмерного потребления алкоголя умирают три миллиона человек в мире. С этим связано 12 процентов смертей мужчин трудоспособного возраста. Однако, по мнению экспертов, опасны для здоровья даже относительно небольшие дозы спиртного. Причем они губительны не только для печени, но и для сердца.

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Злоупотребление алкоголем — одна из главных причин мерцательной аритмии предсердий, предупредил главный внештатный кардиолог Минздрава, академик РАН Сергей Бойцов. По данным Фрамингемского исследования, при ежедневном потреблении более 36 граммов этанола риск мерцательной аритмии значительно возрастает, сказал эксперт «Парламентской газете».

Стандартная доза алкоголя — это количество напитка, в котором содержится 10 граммов чистого спирта. То есть три дозы в день — и мерцательная аритмия в кармане, точнее, в груди. Одна стандартная доза алкоголя — это 100 миллилитров сухого вина, 30 миллилитров водки или 200-250 светлого пива.

По словам Бойцова, хроническое потребление горячительного способствует возникновению предсердных нарушений ритма. Это следствие как прямого, так и опосредованного влияния этанола на электрофизиологические параметры предсердий.

Кардиолог также отметил, что спиртное повышает уровень триглицеридов и провоцирует развитие артериальной гипертонии. А это тоже факторы риска ишемической болезни сердца.

«Злоупотребление алкоголем приводит к нарушению функций печени, липидного обмена и развитию ИБС, — подчеркнул Бойцов. — Есть данные, что любые дозы алкоголя повышают артериальное давление, уровень триглицеридов и индекс массы тела».

Специалист также объяснил, можно ли восстановить сердце после полного отказа от спиртного. По его словам, это зависит от тяжести осложнений, которые уже есть. У пьющих людей в сердечно-сосудистой системе развиваются выраженные морфологические изменения. Они постепенно нарастают, способствуют прогрессированию гипоксии и патологических изменений органов и тканей. Все это усугубляет нарушения метаболизма и функций сердца.

«При необратимых изменениях полное восстановление невозможно, — предупредил Бойцов. — Человеку придется всю оставшуюся жизнь внимательно относиться к своему здоровью и проходить поддерживающую терапию».

Отсроченный эффект

Около 30 процентов россиян относятся к так называемым «тихим алкоголикам». Они злоупотребляют, но не обращаются за помощью к врачам, считает главный нарколог Минздрава Евгений Брюн. Под злоупотреблением подразумевается ежедневный прием 50 миллилитров крепкого алкоголя в течение месяца, объяснил эксперт «Парламентской газете».

По словам Брюна, «тихие алкоголики» не попадают в общую статистику именно потому, что никогда не обращаются к специалистам. А причиной их смерти становится не цирроз печени, а остановка сердца, которая может произойти спустя годы после такого образа жизни.

«Пришел человек домой, выпил стакан водки, заснул, а через 20 лет — смерть», — констатировал эксперт.

Безопасной дозы алкоголя не существует, предупреждают специалисты. Этиловый спирт — это токсическое вещество, растворитель. Так что «культурно» выпивающие разрушают свое здоровье так же, как и пьющие «некультурно». Только происходит это медленнее.

Дело добровольное

Сегодня государство гарантирует людям с алкогольной зависимостью оказание наркологической помощи. Она включает в себя обследование, консультирование, диагностику, лечение и медико-социальную реабилитацию. Первичную специализированную помощь можно получить в поликлиниках и наркологических диспансерах. При необходимости пациента направляют в наркологический стационар. Лечат больных алкоголизмом на основании их добровольного согласия на медицинское вмешательство.

«Психиатрия и наркология сегодня перестали быть карательными, никто никого насильно никуда не запирает», — сказал «Парламентской газете» нарколог, психиатр Николай Назарьев.