Названа самая уязвимая перед жарой категория людей

«Мучаются прежде всего пожилые граждане, потому что в силу возраста они чаще молодых страдают ишемической болезнью сердца, когда миокард не получает достаточного количества кислорода. Когда жара, человек потеет, теряет много жидкости. Кровь, грубо говоря, становится гуще, а кислород переносит еще хуже, поэтому, где тонко, там и рвется. Бабушкам и дедушкам не стоит выходить из дома, когда на улице очень жарко. В идеале детям нужно озаботиться и купить своим старикам кондиционер, потому что это спасение — он может сделать температуру в комнате комфортной, и можно вообще не выходить на жару, а переждать ее таким образом в комфортных условиях с минимальным риском для здоровья», — объяснил терапевт.