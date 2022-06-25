Вскрытие показало, что американец со свиным сердцем умер не от отторжения органа

Анализ медицинских записей недавно умершего Дэвида Беннетта, которому пересадили сердце свиньи, показал, что его смерть не была связана с отторжением органа. Об этом сообщает пресс-служба университета штата Мэриленд.

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В январе сердце генетически модифицированной свиньи впервые успешно пересадили 57-летнему мужчине с опасным для жизни заболеванием. Однако спустя несколько месяцев американец скончался, при этом сообщалось, что в новом сердце оказался вирус.

«Результаты проведенного нами вскрытия исключили возможность вероятность смерти в результате отторжения сердца. Его гибель была связана с тем, что сердечная мышца значительным образом увеличилась в толщине и стала менее гибкой. В результате этого миокард не мог нормально расслабляться и заполнять сердце кровью, что привело к развитию диастолической сердечной недостаточности», — заявил профессор Бартли Гриффит.