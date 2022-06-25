Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+31° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
1 час назад

Вскрытие показало, что американец со свиным сердцем умер не от отторжения органа

Газета.Ruиещё 1

Анализ медицинских записей недавно умершего Дэвида Беннетта, которому пересадили сердце свиньи, показал, что его смерть не была связана с отторжением органа. Об этом сообщает пресс-служба университета штата Мэриленд.

Вскрытие показало, что американец со свиным сердцем умер не от отторжения органа
Фото: EyePress News/ReutersEyePress News/Reuters

В январе сердце генетически модифицированной свиньи впервые успешно пересадили 57-летнему мужчине с опасным для жизни заболеванием. Однако спустя несколько месяцев американец скончался, при этом сообщалось, что в новом сердце оказался вирус.

«Результаты проведенного нами вскрытия исключили возможность вероятность смерти в результате отторжения сердца. Его гибель была связана с тем, что сердечная мышца значительным образом увеличилась в толщине и стала менее гибкой. В результате этого миокард не мог нормально расслабляться и заполнять сердце кровью, что привело к развитию диастолической сердечной недостаточности», — заявил профессор Бартли Гриффит.

К таким последствиям мог привести обнаруженный в сердце свиной цитомегаловирус, а также прием препаратов с антителами к клеткам свиньи. Ученые намерены учесть все это в ходе следующих испытаний технологий ксенотрансплантации, а также усилить вирусный контроль при выращивании донорских животных и при проведении операций по извлечению и имплантации органов.

Новости,Дэвид Беннетт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители