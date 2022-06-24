Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+28° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
1 час назад

Врач объяснила, почему вредно пить холодную воду в жару

Ferra.ruиещё 1

Врач-оториноларинголог Аза Сайдулаева объяснила, почему в жаркую погоду нельзя пить холодную воду или другие напитки.

Врач объяснила, почему вредно пить холодную воду в жару
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сайдулаева подчеркнула, что в жару организм в дополнительном охлаждении не нуждается, потому что сам себя охлаждает, например, c помощью потоотделения. И если пить холодную воду или другие напитки, организму придётся холодную жидкость нагревать, из-за чего снижается иммунитет, возрастает риск заболеваний. К тому же летом легко переохладиться, что усиливает риски болезни.

Поэтому врач отметила, что пить нужно тёплые напитки, а лучше воду. Холодная вода ещё нежелательна из-за того, что блокирует выработку ферментов, необходимых для пищеварения, из-за чего организм получает дополнительный стресс.

«Поэтому, повторюсь, отдавайте предпочтение тёплой воде. Она и метаболические процессы в организме запустит, и терморегуляцию наладит, и водно-солевой баланс нормализует», — порекомендовала эксперт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители