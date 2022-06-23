Перечислены вредные летние привычки многих россиян

Врач уролог-андролог «СМ-Клиника» Анжелика Шишкина рассказала о вредных летних привычках большинства россиян, которыми они вредят здоровью почек. В интервью для «Доктор Питер» она объяснила, как холодный кофе приводит к обезвоживанию и почему девушкам стоит отказаться от купания в холодной воде.

Врач отмечает, что многие летние развлечения только кажутся безобидными, однако они способны нанести серьезный удар по работе организма. Шишкина объяснила, что утоление жажды холодными кофейными напитками, вроде колд брю или фраппе, может привести к обезвоживанию организма.

«То есть объем жидкости в организме кофе, по большому счету, не восполняет, но способствует ускорению выделения мочи, вместе с тем организм теряет жидкость с потом»,

— сообщила она.

Если человек употребляет мало овощей и клетчатки, то он находится в группе риска по возникновению мочекаменной болезни, предупредила врач. С такими негативными последствиями, по ее словам, обычно сталкиваются те, кто придерживается белковой диеты или просто ест много мяса.

«Вы не сидите на диете? Не спешите с такими выводами. Если вы каждые выходные (а кому повезло больше жить рядом с лесом — то и чаще) отправляетесь на шашлыки, поедаете их с разными соусами, "забывая" про свежие овощи, вы в зоне риска»,

— резюмировала Шишкина.

Кроме того, врач напомнила об опасности еще одной летней привычки — купания в холодной воде.

«Казалось бы — здесь все очевидно. Но с небольшой оговоркой — само по себе купание в холодной или прохладной воде, переохлаждение не станет причиной болезни, но создаст условия для ее появления»,

— объяснила уролог. В особой зоне риска, по словам эксперта, находятся девушки:

«Из-за анатомических особенностей женского организма патогенная флора быстро и просто попадает в мочевой пузырь. В результате развивается цистит».