Мясников предупредил об опасности компьютерной томографии

Специалисты стараются сделать эту диагностическую процедуру более безопасной. Но, по мнению доктора, вероятность развития осложнений для организма остается.

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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи на федеральном канале сообщил, что компьютерная томография может стать причиной даже смертельных заболеваний.

Когда человеку делают рентген, то получается один снимок. А при компьютерной томографии делают множество снимков. Если обследовать все тело, то их количество может составлять тысячи, объяснил специалист.