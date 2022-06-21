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48 минут назад

Врач Мясников предупредил об опасности компьютерной томографии

Волгоградская правда

Специалисты стараются сделать эту диагностическую процедуру более безопасной. Но, по мнению доктора, вероятность развития осложнений для организма остается.

Мясников предупредил об опасности компьютерной томографии
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи на федеральном канале сообщил, что компьютерная томография может стать причиной даже смертельных заболеваний.

Когда человеку делают рентген, то получается один снимок. А при компьютерной томографии делают множество снимков. Если обследовать все тело, то их количество может составлять тысячи, объяснил специалист.

В настоящее время принимаются меры, чтобы сделать процедуру более безопасной. Но даже на официальном уровне признают, что до 2% раковых заболеваний развиваются из-за облучения, в том числе после компьютерной томографии.

Новости,Александр Мясников,
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