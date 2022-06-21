Мясников предупредил об опасности компьютерной томографии

Специалисты стараются сделать эту диагностическую процедуру более безопасной. Но, по мнению доктора, вероятность развития осложнений для организма остается.
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи на федеральном канале сообщил, что компьютерная томография может стать причиной даже смертельных заболеваний.
Когда человеку делают рентген, то получается один снимок. А при компьютерной томографии делают множество снимков. Если обследовать все тело, то их количество может составлять тысячи, объяснил специалист.
В настоящее время принимаются меры, чтобы сделать процедуру более безопасной. Но даже на официальном уровне признают, что до 2% раковых заболеваний развиваются из-за облучения, в том числе после компьютерной томографии.