Врач предупредил о неожиданном риске для больных диабетом

Контроль за уровнем глюкозы в крови не убережет диабетиков II типа от смерти. Об этом заявил эндокринолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии наук Валентин Фадеев. Материал опубликован на портале «Вечерняя Москва».

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Эксперт объяснил, что зачастую причиной гибели пациентов с сахарным диабетом II типа являются заболевания сердечно-сосудистой системы и инсульты. Таким образом, для некоторых людей диабет оказывается в большей степени, не сахарным, а «холестериновым» или «гипертоническим».

Валентин Фадеев рекомендовал для снижения летальных рисков наблюдать не только за уровнем сахара в крови, но и обращать внимание на артериального давление и снижение уровня холестерина статинами. Также эксперт призвал диабетиков наращивать физическую активность и снижать избыточный вес. Этот комплексный подход, по мнению эндокринолога, поможет снизить смертность от инфаркта и инсульта при диабете второго типа на 50 – 70%.