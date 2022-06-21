Врачи удалили пациенту опухоль в 70 сантиметров

Родственники пациента позвонили в «скорую» — думали, что у мужчины инсульт. Пострадавший не мог разговаривать и плохо двигался. Врачи рассказывают, что на снимках чётко было видно белое пятно — это опухоль, которая расположилась в зоне мозга, отвечающей за центр движения и речи. Оказалось, что не инсульт, а злокачественная опухоль — глиобластома. Спасти пациента могла только операция.

Фото: 62info.ru 62info.ru

Но сначала нужно было, чтобы мужчина пришёл в стабильное состояние. Первый этап лечения пациент прошёл в неврологическом отделении ОКБ. После этого его передали нейрохирургам.

Операция длилась два часа. Для точности потребовался даже микроскоп.

«Столько времени потребовалось, чтобы отделить опухоль и удалить ее, не задев тонкие структуры мозга. <…> После удаления оказалось, что опухоль имеет размер 10*7 сантиметров. Это действительно гигантский размер для новообразования головного мозга»,

— рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Андрей Косолапов.