Здоровая жизнь россиян сократилась на год

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни россиян из-за пандемии COVID-19 сократилась на год. Об этом говорится в исследовании специалистов аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Данные научной работы FinExpertiza предоставила в распоряжение «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По обновленным данным, предельный возраст, до которого россияне будут жить без обострившихся хронических заболеваний, составляет 59 лет и пять месяцев вместо 60 лет и четырех месяцев. При этом ряд регионов показали гораздо более значительное снижение этого показателя.

Так, в Магаданской области предельный возраст здоровой жизни снизился сразу на 10 лет, в Курской области и Мордовии — на 9,5 года. Значительное снижение наблюдается и на Чукотке — минус восемь лет и 10 месяцев, а также в Ненецком автономном округе и Калмыкии (минус шесть лет и пять месяцев и шесть лет и два месяца соответственно).

В то же время в ряде российских регионов ожидаемая продолжительность здоровой жизни выросла — среди них Белгородская область (плюс три года и пять месяцев), Камчатка (плюс два года и 11 месяцев) и Ханты-Мансийский автономный округ (плюс два года и восемь месяцев).