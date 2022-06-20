Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+15° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
2 часа назад

Доктор Мясников объяснил, что делать при внезапном покраснении глаз

FBM.ru

Внезапное покраснение глаз может свидетельствовать о развитии опасных заболеваний, что требует обращения к врачу и прохождения обследований. Об этом рассказал российский врач и телеведущий Александр Мясников. Он объяснил, какие заболевания вызывают покраснение глаз. Информацией делится «МедикФорум».

Доктор Мясников объяснил, что делать при внезапном покраснении глаз
Фото: FBM.ruFBM.ru

По словам медицинского специалиста, покраснение может свидетельствовать о развитии полихондрита. Это редкое аутоиммунное заболевание характеризуется поражением соединительнотканных участков носа, уха, глаз и легких. Сообщается, что для лечения полихондрита врачи назначают гормональные препараты.

Еще один случай, когда покрасневший глаз необходимо показать врачу, – это невозможность держать его открытым (из-за дискомфорта, болезненности).

“Если больно держать глаз открытым, возможно, повреждена роговица и идет острый инфекционный или инфекционно-аллергический процесс. Это то, что требует немедленного лечения”, – подчеркнул Александр Мясников.

Он также посоветовал обратиться за медицинской помощью, если покраснение глаза сопровождается светобоязнью. Эксперт добавил, что проблемы с глазами могут проявляться при заболеваниях внутренних органов, в том числе сердца, кишечника и печени.

Мясников подчеркнул, что существует множество заболеваний, которые проявляются воспалением глаза и требуют своевременного лечения.

Новости,Александр Мясников,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители