Доктор Мясников объяснил, что делать при внезапном покраснении глаз

Внезапное покраснение глаз может свидетельствовать о развитии опасных заболеваний, что требует обращения к врачу и прохождения обследований. Об этом рассказал российский врач и телеведущий Александр Мясников. Он объяснил, какие заболевания вызывают покраснение глаз. Информацией делится «МедикФорум».

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По словам медицинского специалиста, покраснение может свидетельствовать о развитии полихондрита. Это редкое аутоиммунное заболевание характеризуется поражением соединительнотканных участков носа, уха, глаз и легких. Сообщается, что для лечения полихондрита врачи назначают гормональные препараты.

Еще один случай, когда покрасневший глаз необходимо показать врачу, – это невозможность держать его открытым (из-за дискомфорта, болезненности).

“Если больно держать глаз открытым, возможно, повреждена роговица и идет острый инфекционный или инфекционно-аллергический процесс. Это то, что требует немедленного лечения”, – подчеркнул Александр Мясников.

Он также посоветовал обратиться за медицинской помощью, если покраснение глаза сопровождается светобоязнью. Эксперт добавил, что проблемы с глазами могут проявляться при заболеваниях внутренних органов, в том числе сердца, кишечника и печени.