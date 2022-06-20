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2 часа назад

Названы признаки дефицита железа в организме

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Дефицит железа в организме возникает в результате отсутствия железосодержащих продуктов в рационе питания, а иногда — из-за заболеваний тонкого и толстого кишечника или беременности.

Названы признаки дефицита железа в организме
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Как сообщает ФАН, определить нехватку железа можно по ряду внешних признаков. Так, пациенты, страдающие часто жалуются на повышенную ломкость ногтей и на изменение их формы. Кроме того для этого состояния характерны сухие потрескавшиеся губы и опухший язык.

Необходимо включить в рацион овощи и ягоды. Например, крыжовник, черноплодную рябину, вишню, а также черную смородину. Кроме того, такие лечебные монотравы, как аир, вахта, мелисса, пустырник, клевер, одуванчик и крапива, способствуют повышению уровня железа в крови.

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