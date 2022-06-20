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49 минут назад

Врач предупредил о развитии рака толстой кишки из-за полипов

Говорит Москваиещё 1

Удаление патологических образований может предотвратить возникновение болезни. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель эндоскопического центра Коммунарки Андрей Жаров.

Врач предупредил о развитии рака толстой кишки из-за полипов
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

«Эти полипы — образования в слизистой. Удаление полипов практически избавляет от риска развития рака. Если полип не удалили, нужно чётко до пациента донести, что это единственный путь развития рака. Если бы все люди старше 45 лет раз в пять лет делали бы колоноскопию и удаляли бы полипы, то от рака толстой кишки практически можно было бы избавиться».

Новости,Андрей Жаров,
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