Врач предупредил о развитии рака толстой кишки из-за полипов

Удаление патологических образований может предотвратить возникновение болезни. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель эндоскопического центра Коммунарки Андрей Жаров.
«Эти полипы — образования в слизистой. Удаление полипов практически избавляет от риска развития рака. Если полип не удалили, нужно чётко до пациента донести, что это единственный путь развития рака. Если бы все люди старше 45 лет раз в пять лет делали бы колоноскопию и удаляли бы полипы, то от рака толстой кишки практически можно было бы избавиться».