Врач предупредил о развитии рака толстой кишки из-за полипов

«Эти полипы — образования в слизистой. Удаление полипов практически избавляет от риска развития рака. Если полип не удалили, нужно чётко до пациента донести, что это единственный путь развития рака. Если бы все люди старше 45 лет раз в пять лет делали бы колоноскопию и удаляли бы полипы, то от рака толстой кишки практически можно было бы избавиться».