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56 минут назад

В Омской области на год ввели карантин из-за опасного заболевания

Новый Омск

В минувшую пятницу, 17 июня, Главное управление ветеринарии Омской области издало приказ об установлении карантина в Нижнеомском районе.

В Омской области ввели карантин из-за опасного заболевания
Фото: Новый ОмскНовый Омск

В деревне Радищево, где ранее выявили очаг лейкоза крупного рогатого скота, ввели карантин сроком до 1 июня 2023 года. Теперь на территории населенного пункта действует ряд ограничений: запрещено вывозить оттуда животных, посещать потенциально опасные объекты посторонним лицам, собирать, обрабатывать, хранить и вывозить биоматериалы больных особей, а также содержать совместно здоровый и зараженный скот.

Кроме того, в ближайший год в Радищево нельзя проводить сельскохозяйственные ярмарки и выставки. Калачинской областной межрайонной станции по борьбе с болезнями животных поручили ликвидировать очаг инфекции, чтобы предотвратить распространение лейкоза КРС.

Напомним, ранее карантин из-за вспышек лейкоза коров также ввели в трех других районах Омской области.

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