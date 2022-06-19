В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии в медицине

В рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в области медицины попали зубной техник, стоматологи-имплантологи, а также психиатры-наркологи и косметологи. Исследование подготовил портал «Работа.ру». Специалистам этих профессий обещают заработную плату от 250 000 до 350 000 рублей. На эти позиции специалистов ищут медицинские центры Москвы, Астрахани, Калуги и Нижнего Новгорода.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

По данным «Известий», самую большую зарплату предлагают медицинскому работнику по специальности «Зубной техник». Столичная клиника ищет врача с опытом работы от трёх лет и навыком изготовления несъёмных конструкций. Зубному технику также придётся работать с пресс-керамикой и цирконом. Работодатели готовы предложить врачу от 100 000 до 350 000 рублей.

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Стоматологу-имплантологу в Астрахани обещают зарплату от 120 000 до 300 000 рублей. Соискатель должен быть с опытом и действующим сертификатом по специальности «Стоматология хирургическая» и/или «Челюстно-лицевая хирургия».

Столичный медицинский центр ищет психолога-нарколога. За зарплату в 250 000 рублей кандидату будет необходимо заниматься диагностикой и лечением зависимостей и психиатрических расстройств, а также мотивационной работой с пациентами и их родственниками.

Центр эстетической медицины в Нижнем Новгороде разместил вакансию косметолога с зарплатой до 180 000 рублей. Врач должен предоставить сертификаты по дерматовенерологии и косметологии, а также контурной пластике и биоревитализации. В Калуге имеется вакансия офтальмолога, в Красноярске — врача оториноларинголога. Соискателям готовы платить до 150 000–160 000 рублей.

«Секрет» писал, что аналогичное исследование проводилось в разгар пандемии коронавируса. Тогда самыми высокооплачиваемыми медицинскими специальностями стали позиции врача-анестезиолога, заведующего отделением в коронавирусном стационаре и врача-инфекциониста.