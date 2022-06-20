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58 минут назад

Врач перечислила заболевания, при которых желтеют глазные яблоки

Москва24иещё 1

Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, при каких заболеваниях характерно пожелтение глаз, сообщает News.ru.

Врач перечислила заболевания, при которых желтеют глазные яблоки
Фото: Москва24Москва24

"Пожелтение глазных яблок происходит тогда, когда болезнь уже прогрессирует. Подобное явление наблюдается при гепатитах, болезни печени и распаде эритроцитов. Так что при появлении пожелтения в глазах стоит немедленно обратиться к врачу", – предупредила эксперт.

Ярцева сделала акцент на том, что лучшим способом профилактики гепатитов A и B остается вакцинация. А вот от гепатита C не вакцинируют, и единственный способ избежать фатальных последствий для организма — это ответственно относиться к своей гигиене, резюмировала она.

Новости,Ирина Ярцева,
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