Врач перечислила заболевания, при которых желтеют глазные яблоки

"Пожелтение глазных яблок происходит тогда, когда болезнь уже прогрессирует. Подобное явление наблюдается при гепатитах, болезни печени и распаде эритроцитов. Так что при появлении пожелтения в глазах стоит немедленно обратиться к врачу", – предупредила эксперт.

Ярцева сделала акцент на том, что лучшим способом профилактики гепатитов A и B остается вакцинация. А вот от гепатита C не вакцинируют, и единственный способ избежать фатальных последствий для организма — это ответственно относиться к своей гигиене, резюмировала она.