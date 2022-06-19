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3 часа назад

Москвичам рассказали, как работает столичная скорая помощь

Вечерняя Москваиещё 4

Врачи скорой помощи Москвы в воскресенье, 19 июня, в День медицинского работника рассказали, как они помогают жителям города.

Москвичам рассказали, как работает столичная скорая помощь
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В городе равномерно развернуто 60 подстанций скорой помощи. Каждые сутки бригады совершают более 12 тысяч выездов, это свыше 4,5 миллиона в год. Среднее время прибытия на все вызовы в экстренной форме — 10,4 минуты. У наших врачей, фельдшеров, медицинских сестер есть самое современное оборудование, — подчеркнул главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов.

Путь скорой помощи начинается со звонка. Москвичам нужно звонить по номеру 103. Среднее время ответа диспетчера — две секунды. После проведения опроса диспетчер фиксирует информацию в специальной системе. Данные анализирует искусственный интеллект, который определяет экстренность вызова и передает решение на подстанцию. На вызов выезжает ближайшая бригада скорой.

В сложных ситуациях медики могут обратиться в центр критических состояний, где консультанты дадут рекомендации по лечению тяжелобольных.

Медики экстренного реагирования, по словам заместителя главного врача по медицинской части с возложением обязанностей по руководству региональным объединением № 3, врача — анестезиолога-реаниматолога Евгения Данилова, получают заявку на выезд через планшет, который подключен к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Так, еще на пути к пациенту можно посмотреть его электронную карту.

Данилов подчеркнул, что с современным оборудованием врачам стало намного удобнее работать. При этом набор не только цифровой аппаратуры, но и лекарств, регулярно обновляется. Чтобы эффективно обращаться с новым оборудованием, медицинские бригады проходят постоянное обучение, передает официальный сайт мэра Москвы.

10 июня москвичам рассказали о работе Кадрового центра департамента здравоохранения столицы.

Новости,Евгений Данилов,Николай Плавунов,
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