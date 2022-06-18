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2 часа назад

Врач рассказал, ожидается ли новая вспышка коронавируса

Родной город

Может показаться, что пандемия COVID-19 отступила, поскольку подавляющее большинство ограничений снято. Но медики сообщают о появлении нового штамма вируса – «Омикрон ВА.4».

Врач рассказал, ожидается ли новая вспышка коронавируса
Фото: Родной городРодной город

Специалист сети клинико-диагностической лаборатории «Инвитро» рассказал, чем отличается новая вариация вируса от предыдущих. Этот штамм отличается от своего предшественника более высокой заразностью – примерно на 10–20%. Дополнительной патогенности в нем не замечено.

По словам врача, у заразившихся «Омикроном ВА.4» болезнь протекает как респираторное заболевание, которое поражает в основном верхние дыхательные пути. Первыми в группе риска оказываются непривитые граждане. При этом новый штамм хорошо обходит вакцину, люди после вакцинации или ранее переболевшие ковидом все равно могут подхватить недуг, но перенесут его относительно легко.

Также специалист согласился, что в нашей стране новый штамм станет превалирующим. Связано это с тем, что более заразная версия всегда вытесняет другие варианты вируса.

Что же касается очередной волны ковида в России, то опасаться нечего. Безусловно, определенного всплеска заболеваемости медики ожидают. Случится это, когда снизится уровень коллективного иммунитета. То есть, когда уровень антительной защиты у переболевших и привитых станет ниже. То же самое происходило с «Омикроном» – заболеваемость резко возросла, но большинство переносили недуг легко и лечились амбулаторно.

Вероятнее всего, это случится осенью или в конце лета, потому что люди в отпусках активно перемещаются по стране. Но сегодня уровень коллективного иммунитета среди россиян держится около 80%, и это неплохой показатель.

Чтобы избежать тяжелой формы заболевания и постковидного синдрома, нужно вакцинироваться и ревакцинироваться. А маски, по мнению врача, уже не нужны, они не смогут защитить человека от вируса.

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