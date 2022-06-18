Кардиолог рассказал, чем опасен висцеральный жир

Висцеральный жир способствует повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также возникновению сахарного диабета и развитию болезни печени. Об этом в интервью изданию Утро.ру рассказал врач-кардиолог Алексей Жито.

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Специалист пояснил, что речь идет о форме жира, обволакивающего внутренние органы – печень, поджелудочную железу и даже сердце. Кроме того, за счет подъема диафрагмы жировым слоем происходит давление на легкие, которые поднимаются вверх.

Если отложение жира происходит в печени, то этот орган фактически замещается жировой тканью, указал эксперт.