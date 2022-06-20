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1 час назад

Названа наиболее тяжело переносящая оспу обезьян категория людей

Lenta.ruиещё 4

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с Ura.ru назвал категорию людей, которая наиболее тяжело переносит заболевание оспой обезьян. Сложнее всего оказалось тем, у кого имеются хронические заболевания, а также проблемы с иммунной системой.

Названа наиболее тяжело переносящая оспу обезьян категория людей
Фото: PixabayPixabay

«Как правило, оспа обезьян протекает тяжелее, если у человека есть какая-то хроника, особенно в виде нарушений в иммунной системе. Обычно это заболевание протекает достаточно легко. Хотя смертельные случаи были зарегистрированы и в Африке, и даже в Америке, когда была вспышка. Около 40 человек переболело и было несколько смертельных случаев, но это в основном люди либо с онкологией, либо с какими-то другими тяжелыми заболеваниями», — заявил специалист.

Также он рассказал, что впервые вирус был выявлен у обезьян, за что и получил свое название, однако позже выяснилось, что они заразились им от земляных белок. Поэтому, по его мнению, неправильно называть вирус обезьяньей оспой.

Новости,Виталий Зверев,РАН,
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