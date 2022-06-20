Названа наиболее тяжело переносящая оспу обезьян категория людей

«Как правило, оспа обезьян протекает тяжелее, если у человека есть какая-то хроника, особенно в виде нарушений в иммунной системе. Обычно это заболевание протекает достаточно легко. Хотя смертельные случаи были зарегистрированы и в Африке, и даже в Америке, когда была вспышка. Около 40 человек переболело и было несколько смертельных случаев, но это в основном люди либо с онкологией, либо с какими-то другими тяжелыми заболеваниями», — заявил специалист.