Поливитаминные комплексы могут быть вредны для здоровья

Евгения Ниценко, врач-эндокринолог Клиники Медси в беседой с «Прайм» рассказала об опасности приема поливитаминных комплексов и отдельных витаминов, сообщает ИА DEITA.RU.
Специалист отмечает, что самостоятельный (без контроля врача) прием витаминов может обернуться токсическим эффектом для организма, ввиду значительной концентрации витаминов. При этом важно учитывать и сочетание витаминов друг с другом, а также с приемами пищи. Например жирорастворимые витамины желательно принимать во время еды или после нее, тогда как водорастворимые – до приема пищи. Железо лучше усваивается организмом с витамином C, а кальций принимать рекомендуется вместе с витамином D, отмечает эндокринолог.
Эксперт напоминает, что витамины организм получает вместе с пищей, и при налаживании рациона, правильном подходе к пище и разнообразном здоровом питании организм будет здоров, а человек – энергичен.
При появлении подозрений на нехватку витаминов, желательно обратиться к врачу, ведь только врач сможет «связать все симптомы воедино и заподозрить дефицит того или иного витамина и микроэлемента, назначить обследование и лечение», резюмирует Евгения Ниценко.