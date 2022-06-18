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38 минут назад

Поливитаминные комплексы могут быть вредны для здоровья – эндокринолог

Deita.ru

Евгения Ниценко, врач-эндокринолог Клиники Медси в беседой с «Прайм» рассказала об опасности приема поливитаминных комплексов и отдельных витаминов, сообщает ИА DEITA.RU.

Поливитаминные комплексы могут быть вредны для здоровья
Фото: Deita.ruDeita.ru

Специалист отмечает, что самостоятельный (без контроля врача) прием витаминов может обернуться токсическим эффектом для организма, ввиду значительной концентрации витаминов. При этом важно учитывать и сочетание витаминов друг с другом, а также с приемами пищи. Например жирорастворимые витамины желательно принимать во время еды или после нее, тогда как водорастворимые – до приема пищи. Железо лучше усваивается организмом с витамином C, а кальций принимать рекомендуется вместе с витамином D, отмечает эндокринолог.

Эксперт напоминает, что витамины организм получает вместе с пищей, и при налаживании рациона, правильном подходе к пище и разнообразном здоровом питании организм будет здоров, а человек – энергичен.

При появлении подозрений на нехватку витаминов, желательно обратиться к врачу, ведь только врач сможет «связать все симптомы воедино и заподозрить дефицит того или иного витамина и микроэлемента, назначить обследование и лечение», резюмирует Евгения Ниценко.

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