Поливитаминные комплексы могут быть вредны для здоровья

Евгения Ниценко, врач-эндокринолог Клиники Медси в беседой с «Прайм» рассказала об опасности приема поливитаминных комплексов и отдельных витаминов, сообщает ИА DEITA.RU.

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Специалист отмечает, что самостоятельный (без контроля врача) прием витаминов может обернуться токсическим эффектом для организма, ввиду значительной концентрации витаминов. При этом важно учитывать и сочетание витаминов друг с другом, а также с приемами пищи. Например жирорастворимые витамины желательно принимать во время еды или после нее, тогда как водорастворимые – до приема пищи. Железо лучше усваивается организмом с витамином C, а кальций принимать рекомендуется вместе с витамином D, отмечает эндокринолог.

Эксперт напоминает, что витамины организм получает вместе с пищей, и при налаживании рациона, правильном подходе к пище и разнообразном здоровом питании организм будет здоров, а человек – энергичен.