Врачи удалили пациенту из головы "теннисный мяч"

В Новокузнецке медики провели операцию, в ходе которой удалили пациенту пять новообразований. Одно из них было размером с теннисный мяч.

Фото: Vse42.ru Vse42.ru

71-летний пациент обратился в больницу, чтобы пройти обследование. При первичной диагностике у него обнаружили пять опухолей в голове. Самая большая, которая была по размеру, как теннисный мяч, находилась в височной доле.

Было принято оперировать мужчину. Операция длилась три часа и прошла с минимальной кровопотерей.

– Уже спустя сутки пациент самостоятельно передвигался по палате. Мужчина отметил, что состояние улучшилось, интенсивность головной боли снизилась,

– сообщили в региональном Минздраве.