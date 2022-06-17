Врачи удалили пациенту из головы "теннисный мяч"

В Новокузнецке медики провели операцию, в ходе которой удалили пациенту пять новообразований. Одно из них было размером с теннисный мяч.
71-летний пациент обратился в больницу, чтобы пройти обследование. При первичной диагностике у него обнаружили пять опухолей в голове. Самая большая, которая была по размеру, как теннисный мяч, находилась в височной доле.
Было принято оперировать мужчину. Операция длилась три часа и прошла с минимальной кровопотерей.
– Уже спустя сутки пациент самостоятельно передвигался по палате. Мужчина отметил, что состояние улучшилось, интенсивность головной боли снизилась,
– сообщили в региональном Минздраве.
Как отметили в пресс-службе ведомства, несколько лет назад шансов на излечение с подобными метастазами уже не было, а пациент умирал в среднем через полтора месяца, в течение которого наблюдался у онкологов и проходил симптоматическое лечение.