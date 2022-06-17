Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+23° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
29 минут назад

Врачи удалили пациенту из головы "теннисный мяч"

Vse42.ru

В Новокузнецке медики провели операцию, в ходе которой удалили пациенту пять новообразований. Одно из них было размером с теннисный мяч.

Врачи удалили пациенту из головы "теннисный мяч"
Фото: Vse42.ruVse42.ru

71-летний пациент обратился в больницу, чтобы пройти обследование. При первичной диагностике у него обнаружили пять опухолей в голове. Самая большая, которая была по размеру, как теннисный мяч, находилась в височной доле.

Было принято оперировать мужчину. Операция длилась три часа и прошла с минимальной кровопотерей.

– Уже спустя сутки пациент самостоятельно передвигался по палате. Мужчина отметил, что состояние улучшилось, интенсивность головной боли снизилась,

– сообщили в региональном Минздраве.

Как отметили в пресс-службе ведомства, несколько лет назад шансов на излечение с подобными метастазами уже не было, а пациент умирал в среднем через полтора месяца, в течение которого наблюдался у онкологов и проходил симптоматическое лечение.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители