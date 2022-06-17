Врачи с Первого канала развеяли мифы о гастрите

Врач-невролог Дмитрий Шубин, кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус вместе с терапевтом Еленой Малышевой развеяли распространенные заблуждения о гастрите. О ложных представлениях об этом заболевании специалисты высказались в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Шубин назвал мифом мнение о том, что потребление супов способно защитить желудок от возникновения гастрита.

«Гастрит вызывается бактерией, называется она Helicobacter pylori. Это микроб, который может жить в условиях желудка. (...) Это микроб, который научился там жить и повреждать слизистую желудка независимо от того, едите вы суп или не едите вовсе никогда в жизни», — объяснил доктор.

В свою очередь Гандельман опроверг представление, согласно которому к гастриту может привести острая пища. Говоря об этом мифе, Продеус подчеркнул, что в Мексике, чья национальная кухня богата блюдами с перцем, количество пациентов с гастритом не выше, чем в других странах.

Вместе с тем специалисты назвали правдивым мнение о том, что способствовать развитию гастрита может прием обезболивающих препаратов. «Когда мы их (обезболивающие — прим. "Ленты.ру") принимаем, уменьшается количество той самой слизи, защищающей стенку желудка, и вы повреждаете таким образом слизистую», — высказался Продеус. Малышева добавила, что в связи с этим врачи назначают препараты от боли совместно с лекарствами, снижающими кислотность желудка.