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35 минут назад

Медик рассказала о малоизвестном признаке повышенного холестерина

Vse42.ruиещё 1

Врач из Британии Дебора Ли сообщила, какой неочевидный симптом может указывать на то, что у человека повышенный уровень холестерина.

Медик рассказала о малоизвестном признаке повышенного холестерина
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Как сообщила врач, если человек не способен полностью выпрямить безымянный палец и мизинец, это указывает на то, что в его крови повышенный уровень холестерина.

Эта болезнь называется контрактура Дюпюитрена, и она возникает не только у тех, у кого проблемы с холестерином, но и у людей, страдающих сахарным диабетом.

– Сухожилия четвертого и пятого пальцев на руке сокращаются и напрягаются. Из-за этого становится трудно полностью выпрямить их, – пояснила Ли, цитирует iReactor.

Также о повышенном холестерине сигнализируют и беловато-серое помутнение края роговой оболочки глаза (геронтоксон) или беловато-желтые бляшки вокруг глаз и носа (ксантелазма).

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