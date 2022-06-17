Медик рассказала о малоизвестном признаке повышенного холестерина

Врач из Британии Дебора Ли сообщила, какой неочевидный симптом может указывать на то, что у человека повышенный уровень холестерина.

Как сообщила врач, если человек не способен полностью выпрямить безымянный палец и мизинец, это указывает на то, что в его крови повышенный уровень холестерина.

Эта болезнь называется контрактура Дюпюитрена, и она возникает не только у тех, у кого проблемы с холестерином, но и у людей, страдающих сахарным диабетом.

– Сухожилия четвертого и пятого пальцев на руке сокращаются и напрягаются. Из-за этого становится трудно полностью выпрямить их, – пояснила Ли, цитирует iReactor.