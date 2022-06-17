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1 час назад

В четырех регионах России увидели риски появления очагов чумы

Lenta.ruиещё 1

В России, на территории которой Роспотребнадзор порекомендовал ввести дополнительные меры из-за риска завоза чумы, есть четыре региона, где могут возникнуть природные очаги этой инфекции. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

В четырех регионах России увидели риски появления очагов чумы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Среди возможных природных очагов чумы — это горный Алтай, граничащий с Монголией, Дагестан, Кабардино-Балкария и Ингушетия. Это места, где грызунов могут употреблять в пищу или использовать их мех», — объяснил он.

По его словам, в группу заражения входят те люди, которые контактируют с грызунами и насекомыми, обитающими в эндемичных зонах. Наибольший риск летальности присутствует у детей, пожилых и людей со сниженным иммунитетом.

Чума распространяется через укусы насекомых, в том числе и блох, которые кусают сначала зараженных грызунов, а уже после — человека, рассказал Поздняков. Также ею можно заразиться при разделке инфицированных туш животных, а также при тесном контакте с заболевшим человеком.

«Третий способ заражения возможен в тяжелых случаях: когда чума переходит в легочную стадию, то она может передаваться воздушно-капельным путем», — подчеркнул специалист, отметив, что это самый опасный способ распространения, так как легочная форма чумы имеет наибольшую летальность.

В России на сегодняшний день не требуются превентивные меры защиты, так как ситуация с чумой находится под контролем. Однако тем людям, которые ездят в районы, где присутствуют риски заражения чумой, врач посоветовал вакцинироваться.

Новости,Андрей Поздняков,Роспотребнадзор,
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