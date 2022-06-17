Какая одежда может спровоцировать у вас инсульт

«Если сильно затянуть галстук летом перед важным мероприятием, то это может привести к неприятным последствиям. У человека ухудшится приток артериальной крови к головному мозгу и отток венозной крови из мозга в сердце. Даже если слегка галстуком пережать вены на шее, то это приведёт к переполнению головы кровью. Лицо станет багровым, а внутри может произойти отёк внешней оболочки мозга. Тут будет не только головная боль, тут возможен инсульт», — предупредил Хорошев.