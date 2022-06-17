Продеус объяснил появление неутоляемой жажды

«Концентрация сахара в крови огромная. Она очень высокая. Сахар выводится с мочой, соответственно, организму нужно больше жидкости для того, чтобы вывести сахар из своей циркуляции. Соответственно, человек пьет и не напивается, у него жажда все равно остается», — объяснил Продеус.