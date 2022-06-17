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6 минут назад

Продеус объяснил появление неутоляемой жажды

Слово и Дело

Человеку, который постоянно хочет пить, но не может утолить жажду, угрожает сахарный диабет, предупредил иммунолог, профессор и соведущий Елены Малышевой по программе «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус.

Продеус объяснил появление неутоляемой жажды
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Неутоляемая жажда может объясняться высоким содержанием сахара в крови. Последний выводится из организма с мочой, именно поэтому человек с диабетом постоянно хочет пить, передает NEWS.ru.

«Концентрация сахара в крови огромная. Она очень высокая. Сахар выводится с мочой, соответственно, организму нужно больше жидкости для того, чтобы вывести сахар из своей циркуляции. Соответственно, человек пьет и не напивается, у него жажда все равно остается», — объяснил Продеус.

Новости,Андрей Продеус,Елена Малышева,Первый канал,
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