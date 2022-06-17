Продеус объяснил появление неутоляемой жажды

Человеку, который постоянно хочет пить, но не может утолить жажду, угрожает сахарный диабет, предупредил иммунолог, профессор и соведущий Елены Малышевой по программе «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус.
Неутоляемая жажда может объясняться высоким содержанием сахара в крови. Последний выводится из организма с мочой, именно поэтому человек с диабетом постоянно хочет пить, передает NEWS.ru.
«Концентрация сахара в крови огромная. Она очень высокая. Сахар выводится с мочой, соответственно, организму нужно больше жидкости для того, чтобы вывести сахар из своей циркуляции. Соответственно, человек пьет и не напивается, у него жажда все равно остается», — объяснил Продеус.