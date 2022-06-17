Вирусолог пояснил, почему отменили массовую вакцинацию от оспы

— Но так как натуральная оспа вызывала огромное количество серьезных исходов у человека, в частности инвалидизацию и изменение качества жизни, вакцина была необходима. Когда вакцинация от натуральной оспы была введена в мировом масштабе и удалось добиться ликвидации болезни, то в 80-м году ее отменили, — пояснил врач в комментарии ИА «НСН».