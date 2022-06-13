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4 часа назад

Ортопед перечислил способы избавления от натоптышей и вирусных бородавок

Мослента

Способы избавления от мозолей, натоптышей и вирусных бородавок в интервью радио Sputnik перечислил директор центра реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова, травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой.

Ортопед рассказал, как избавиться от натоптышей и вирусных бородавок
Фото: МослентаМослента

По словам врача, кожа стоп может страдать от неудачно выбранной обуви и от нагрузок при ходьбе. И если оставлять появляющиеся дефекты без внимания, они могут превращаться в «ворота для инфекции».

Одной из часто встречающихся проблем являются мозоли на ступнях, отметил Терновой.

«Мозоль — это защитная реакция организма: он достраивает дополнительные кожные покровы в том месте, где трется. Нужно правильно подбирать обувь. Она не должна быть жесткой»,

— подчеркнул он.

Еще одной из причин появления мозолей является плоскостопие. Это же заболевание может приводить к образованию натоптышей.

«Часто натоптыши образуются под вторым, третьим и четвертым пальцами стопы. Эти образования возникают при поперечном плоскостопии, когда неправильно распределяется нагрузка. Многие люди не могут их распознать, часто во время педикюра натоптыши обрабатывают, и они как будто уходят. Но это не косметический дефект, а именно нарушение биомеханики свода стопы при поперечном плоскостопии»,

— заметил Терновой. Избавиться от вызванных плоскостопием мозолей и натоптышей помогут специальные стельки, сказал ортопед.

Врач добавил, что с натоптышами часто путают вирусные бородавки, которые необходимо удалять хирургическим путем.

«Если не заниматься лечением вирусных бородавок, они могут прорасти в ткани стопы на полтора сантиметра вглубь и на сантиметр вширь. Чем дольше человек с ними ходит, тем глубже они прорастают»,

— рассказал Терновой. Лечение в данном случае — только хирургическое: вирусные бородавки надо иссекать либо выжигать лазером, подчеркнул он.

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