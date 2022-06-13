Ортопед рассказал, как избавиться от натоптышей и вирусных бородавок

«Часто натоптыши образуются под вторым, третьим и четвертым пальцами стопы. Эти образования возникают при поперечном плоскостопии, когда неправильно распределяется нагрузка. Многие люди не могут их распознать, часто во время педикюра натоптыши обрабатывают, и они как будто уходят. Но это не косметический дефект, а именно нарушение биомеханики свода стопы при поперечном плоскостопии»,