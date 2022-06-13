Стоматолог развеял пять мифов о брекетах

Брекеты — это современный инструмент для изменения положения и смыкания зубов. Доказано, что здоровье зубов определяется не только старательным уходом за ними и своевременным лечением, но и сбалансированностью их функционирования. Стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike Андрей Жук рассказал «Вечерней Москве» о самых распространенных мифах, связанных с брекетами.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Брекет-система позволяет выстроить гармоничное смыкание зубов, обеспечить равномерное распределение нагрузки между зубами и стабильность костной ткани вокруг корней зубов, снизить риск возникновения кариеса. Эта технология пришла к нам из-за рубежа, где культура ортодонтического лечения очень развита — его проходит более 80 процентов населения, в то время как в России брекеты носят не более 40 процентов из тех, кому они действительно необходимы, — рассказывает Андрей Жук.

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— Впрочем, сейчас брекеты у нас набирают популярность. Это очень хорошая тенденция, ведь это золотой стандарт исправления положения смыкания зубов, а технология используется уже более 50 лет.

По словам врача, хотя и считается, что оптимально корректировать положение зубов в возрасте 12–14 лет, так как именно в этот период заканчивается смена временных зубов на постоянные, но и взрослым их можно поставить. Основная сложность такого лечения — длительность, которая занимает 1,5–2,5 года.

Как и любая технология, ортодонтическое лечение на брекетах проходило этапы своего становления и имело определенные недостатки в прошлом. Технология изменилась, а устаревшие мифы остались. Андрей Жук назвал самые распространенные заблуждения.

Миф 1. Брекеты — это больно

— Конечно, 50 лет назад качество используемых материалов было ниже, чем сейчас. Применялись более агрессивные технологии, а перемещение зубов сопровождалось болью. Теперь все иначе: появились новые технологии и материалы, которые позволяют оказывать мягкое воздействие, — говорит специалист. — Зубы перемещаются без вреда для их здоровья, а неприятные ощущения сведены к минимуму, причиняя лишь незначительный дискомфорт. Да, при активации брекет-системы могут быть некоторые неприятные ощущения, но они не носят критический характер, обычно проходят в течение семи дней.

Миф 2. Брекеты вредят зубам

По словам Андрея Жука, распространено мнение, что зубы под брекетами разрушаются, но это не так. Брекеты временно фиксируются на зубах с помощью специального материала, который защищает поверхность зуба от разрушения. Снять эту ортодонтическую систему тоже можно, не навредив зубам, пояснил специалист.

Но тем, кто носит брекеты, важно помнить о гигиене: чистить их нужно как минимум дважды в день, а в идеале — после каждого приема пищи, используя рекомендованные врачом-ортодонтом щетки и ершики, посоветовал врач.

Миф 3. Брекеты — это дорого

— Конечно, поставить брекеты куда дороже, чем вылечить кариес, однако, если посмотреть на ситуацию внимательнее, становится ясно, с чем связано такое ценообразование, — пояснил Андрей Жук. — Ортодонтическое лечение довольно длительное: если общую сумму разделить на количество месяцев лечения, то ежемесячный платеж получится ниже, чем стоимость установки пломбы. Многие клиники позволяют платить в рассрочку, что делает плату за брекеты более чем доступной — в Москве сумма, которую нужно платить каждый день, эквивалентна двум чашкам кофе.

Миф 4. Если снять брекеты, то все зубы разъедутся

Есть мнение, что после снятия брекетов зубы вновь займут то положение, которое было до начала лечения. По словам специалиста, такая проблема действительно существовала около 20 лет назад.

— Важно не только изменить положение зубов, но и зафиксировать его: сегодня с этим отлично справляются. Для этих целей после снятия брекетов на внутренней стороне зубов фиксируют специальные проволочки, а кроме того, пациенту изготавливают тонкие прозрачные капы для ночного ношения. Их использование помогает полностью закрепить зубы в новом положении и исключить их возвращение в исходную позицию, — рассказал Андрей Жук.

Миф 5. Брекеты портят овал лица

По словам врача, некоторые специалисты, не занимающиеся ортодонтией, пропагандируют мнение, что брекеты портят лицо. Никаких научных данных, подтверждающих этот факт, нет. Если изучить научную литературу по данному вопросу, то станет понятно, что брекеты работают только на уровне зубов и не имеют никакого отношения к изменению скелетной рамки челюстной системы, рассказал Жук.