Популярный ингредиент оказался опасен для печени

Учёные выяснили, что следует избегать потребления большого количества фруктозы, чтобы предотвратить развитие неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Проблема в том, что очень много такого сахара содержится в газированных напитках и конфетах на кукурузном сиропе.

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Фруктоза — это натуральный сахар, присутствующий во фруктах, некоторых овощах и мёде. В этих формах фруктоза может не наносить вред. Однако данный сахар также является компонентом кукурузного сиропа, который добавляют в нездоровые продукты, такие как газированные напитки и конфеты.