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1 час назад

Популярный ингредиент оказался опасен для печени

Ferra.ru

Учёные выяснили, что следует избегать потребления большого количества фруктозы, чтобы предотвратить развитие неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Проблема в том, что очень много такого сахара содержится в газированных напитках и конфетах на кукурузном сиропе.

Популярный ингредиент оказался опасен для печени
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Фруктоза — это натуральный сахар, присутствующий во фруктах, некоторых овощах и мёде. В этих формах фруктоза может не наносить вред. Однако данный сахар также является компонентом кукурузного сиропа, который добавляют в нездоровые продукты, такие как газированные напитки и конфеты.

Учёные проанализировали данные 3292 человек. Оказалось, что высокое потребление фруктозы было связано с более высоким риском НАЖБП. Исследователи посоветовали медицинским работникам поощрять пациентов потреблять меньше продуктов и напитков с кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы, чтобы предотвратить развитие болезни.

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