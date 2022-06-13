Врач назвал признак, указывающий на высокий холестерин

У большинства людей с повышенным уровнем холестерина в крови отсутствуют особенные симптомы. Однако один признак может указывать на эту проблему.

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По словам доктора Прэтсайдса, самый важный признак того, что повышенный уровень холестерина вредит сердцу – это боли в груди. Речь идет о тупой, давящей или тянущей боли, которая отдает в левую руку, шею, челюсть или спину, передает Daily Express.

Такие ощущения появляются, когда холестерин и другие вещества накапливаются на стенках артерий. Этот процесс, известный как атеросклероз, мешает току крови и впоследствии приводит к осложнениям.

Эксперты отмечают, что боль может появиться во время тренировок или другой физической активности, так как сердцу в этот момент нужно больше кислорода.

Кроме того, болезненные ощущения в груди могут также означать, что высокий холестерин вызвал развитие таких проблем с сердечно-сосудистой системой, как коронарная недостаточность или сердечный приступ. Эти состояния требуют срочной медицинской помощи.