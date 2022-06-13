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1 час назад

Ученые заявили, что необщительность влияет на развитие деменции

Мир24

Более изолированные люди чаще сталкиваются с риском развития деменции, сообщается на портале Science Daily.

Ученые: у интровертов чаще развивается деменция
Фото: Мир24Мир24

Как заявили ученые из Уорикского университета (Британия), у менее общительных людей риск развития деменции в пожилом возрасте существенно выше, чем у более социализированных людей. Исследователи связали это с тем, что общение влияет на изменения в структурах мозга, которые отвечают за память и когнитивные функции.

В своем исследовании специалисты проанализировали данные нейровизуализации более 30 тысяч человек. В результате выяснилось, что у социально изолированных людей меньше объем серого вещества в областях мозга, которые отвечают за обучение и память.

По данным исследователей, у необщительных людей вероятность развития деменции возрастает на 26%.

Авторы исследования отмечают, что речь идет об объективной социальной изоляции, а не о субъективном чувстве одиночества.

Ранее американский врач Байо Карри-Уинчелл рассказал главных симптомах, которые свидетельствуют о развитии старческого слабоумия. По его мнению, основной признак – это забывчивость. Также о развитии деменции могут говорить проблемы с подбором слов и импульсивность.

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