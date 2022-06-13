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1 час назад

Эндокринолог назвала лучшую еду для борьбы с лишним весом и старением

FBM.ruиещё 3

“Известия” публикуют интервью с эндокринологом «Мой Сервис Мед» Полиной Жарковой, которая посоветовала включить в рацион кабачок, что поможет улучшить пищеварение и снизить вес.

Эндокринолог назвала лучшую еду для борьбы с лишним весом
Фото: FBM.ruFBM.ru

“Кабачок – отличный помощник в борьбе с лишним весом. В нем всего 24 килокалории на 100 граммов. Он на 95% состоит из воды, а оставшиеся 5% занимает полезная клетчатка, микроэлементы и витамины. Благодаря низкому содержанию крахмала и высокому содержанию клетчатки, кабачок помогает не переедать, улучшает пищеварение и очищает кишечник”,

– пояснил специалист.

Кроме того, кабачок содержит почти 70 процентов суточной нормы витамина С. Это антиоксидант, который предотвращает преждевременное старение клеток. Овощ участвует в восстановлении целостности кровеносных сосудов, кожи, зубов и костей.

Он также может стимулировать выработку белых кровяных телец, которые борются с инфекциями. Витамин А, который также содержится в кабачке, улучшает здоровье глаз, укрепляет иммунную систему и улучшает репродуктивную функцию.

Специалист также отметил, что витамины группы В и РР, содержащиеся в кабачках, отвечают за работу нервной и сердечно-сосудистой систем. Они участвуют в метаболизме углеводов и аминокислот, улучшают работу кишечника, а также восстанавливают кожу, волосы и ногти.

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