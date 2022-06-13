Как снять спазм сосудов без таблеток: советы невролога

Именно из-за такого резкого сужения и возникает боль. При длительном спазме страдает кровоснабжение периферических тканей, в том числе мозга, лица и головы. От хронического спазма сосудов может начаться даже выпадение волос, пишет «МедикФорум».

При спазме сосудов невролог прежде всего советует контролировать стресс: нужно изменить отношение к ситуации. Также врач советует обратить внимание на дыхание: спазм может снять дыханием с задержкой на выдохе. Кроме того, могут помочь теплая вода и некрепкий зеленый чай. После процедур нужно полчаса полежать. Если спазм развился в головную боль, то нужно принимать лекарства и обращаться к врачу, говорит невролог.