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25 минут назад

Как снять спазм сосудов без таблеток: советы невролога

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Спазм сосудов может стать причиной сильной головной боли. Как облегчить ее без лекарств, рассказала врач-невролог Ксения Машкина.

Как снять спазм сосудов без таблеток: советы невролога
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«При спазме сосудов временно нарушается иннервация окружающих сосуд нервов, и сосуд находится в спазмированном состоянии, становясь узким в диаметре», – объясняет Машкина.

Именно из-за такого резкого сужения и возникает боль. При длительном спазме страдает кровоснабжение периферических тканей, в том числе мозга, лица и головы. От хронического спазма сосудов может начаться даже выпадение волос, пишет «МедикФорум».

При спазме сосудов невролог прежде всего советует контролировать стресс: нужно изменить отношение к ситуации. Также врач советует обратить внимание на дыхание: спазм может снять дыханием с задержкой на выдохе. Кроме того, могут помочь теплая вода и некрепкий зеленый чай. После процедур нужно полчаса полежать. Если спазм развился в головную боль, то нужно принимать лекарства и обращаться к врачу, говорит невролог.

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