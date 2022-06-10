Россиянам назвали способ отличить ветрянку от оспы обезьян

Для того, чтобы заразиться оспой обезьян, нужен тесный и продолжительный телесный контакт с носителем вируса, и она оставляет на теле глубокие следы. Такие отличия данного заболевания от ветрянки назвала российский врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева, пишет Ura.ru.

«Ветрянка и оспа обезьян — это два разных вируса. При обезьяньей оспе должен быть тесный контакт именно с больным. Это не ветряная оспа, которая передается очень быстро воздушно-капельным путем», — заявила специалист и добавила, что высыпания при оспе более глубокие и объемные, чем при ветрянке.

Способ различить данные заболевания по кожной реакции также назвал доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко. По его словам, при ветрянке появляется нечто похожее на папулы, как при натуральной оспе, но они потом проходят. При оспе обезьян же «это скорее сыпь», пояснил эксперт.

Бутенко подчеркнул, что источником оспы обезьян являются обезьяны и пальмовые белки.

«А ветряная оспа циркулирует только в популяции людей. Венерического пути передачи не бывает при ветрянке. Также наблюдается высокая температура, головные, мышечные боли», — добавил вирусолог.