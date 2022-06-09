Выявлена связь между ночными кошмарами и болезнью Паркинсона

Исследования показали, что тревожные сны могут быть предвестниками болезни Паркинсона.

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По данным исследований, между ночными кошмарами и этим опасным заболеванием может быть взаимосвязь, сообщает издание Daily Mail.

Ученые из Бирмингемского университета проводили наблюдение за испытуемыми в течение 12 лет. В эксперименте принимали участие 3818 мужчин старше 67 лет.

В ходе исследований эксперты выяснили, что те, кому хотя бы раз в неделю снились кошмары, чаще других страдали от болезни Паркинсона.

По мнению специалистов, плохие сновидения могут возникать из-за повреждения участков мозга, вызванных этим заболеванием.