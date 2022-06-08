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22 минуты назад

Врач предостерегла россиян от лечения солнечных ожогов «бабушкиными» методами

Lenta.ru

Врач-дерматолог Юлия Галлямова заявила, что «бабушкины» методы лечения солнечных ожогов только навредят коже и не помогут почувствовать себя лучше. В беседе с изданием «Говорит Москва» она призвала россиян воздержаться от них.

Врач предостерегла от лечения солнечных ожогов «бабушкиными» методами
Фото: Виталий Тимкив / ТАССВиталий Тимкив / ТАСС

Специалистка предостерегла, что ни в коем случае не стоит наносить на обожженные солнцем участки кожи сметану или сок растений. По ее словам, эти народные методы могут вызвать инфекцию или привести к развитию дерматита, что только усугубит ситуацию.

Вместо народных способов Галлямова посоветовала воспользоваться рекомендованными врачами схемами лечения солнечных ожогов: например, нанести на кожу средства с пантенолом, лучше в виде спрея, чтобы облегчить покраснение, унять зуд и раздражение. Также в качестве первой помощи дерматолог предложила принять антигистаминные или жаропонижающие средства, если у обгоревшего на солнце поднялась температура.

Ранее врач общей практики Борис Шеляпин назвал инфекции, которые грозят детям с началом купального сезона в городских водоемах. По его словам, купание в них чревато энтеровирусными инфекциями.

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