Почему люди отекают летом

Многие люди отекают летом, даже если не злоупотребляют алкоголем или соленым. Более того, даже если прежде человек не отек не жаловался, летом они могут все равно проявиться. "Рамблер" расскажет, почему это происходит.

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Главная причина появления отеков летом – расширение сосудов из-за жаркой погоды. Жидкость накапливается в венах и капиллярах, кровь застаивается и возникает отек. Чаще всего отекают руки и ноги, потому что там не такой интенсивный кровоток. Больше всего страдают летом люди с проблемным сердцем, гипертоники и люди с болезнями вен.

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Часто речь идет и о нехватке или наоборот избытке жидкости. Столк¬нувшись с дефицитом влаги, организм делает запасы. Затем могут опухнуть глаза. А если вместо обычной воды пить сладкую, перестанут справляться почки. Тогда отекает лицо и руки.

Нехватка белков в рационе провоцирует появление отеков на лице. Тканям не хватает протеинов, они становятся менее эластичными и пропускают влагу в межклеточное пространство. Поэтому не стоит переходить на одни овощи летом, важно соблюдать количество потребляемого белка.

Если отеки появляются не только на фоне жаркой погоды, стоит обратиться к врачу, ведь это может стать сигналом о наличии заболеваний. В основном, речь идет о проблемах с почками (отек начинается с глаз и опускается ниже со временем), сердца (вечерние отеки), нарушении кровообращения в ногах.

Если отеки появляются только в жару, беспокоиться не стоит. Ешьте не менее 100 г рыбы, мяса или молочных продуктов в день, соблюдайте водный баланс и откажитесь от курения.