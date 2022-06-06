Стало известно, кому нужно вакцинироваться от оспы обезьян

По данным ВОЗ, вирусом оспы обезьян заразились несколько сотен человек из разных стран. При этом в России первые случаи заболевания могут появиться в ближайшие месяцы.
По словам Крючкова, спрогнозировать точные сроки пока сложно. Однако завоз обезьяньей оспы в Россию вероятен в течение ближайших трех-шести месяцев. Большую опасность это представлять не будет. Но необходимо вовремя задействовать службы здравоохранения, чтобы быстро погасить вспышку. При этом бдительность важна.
Эксперт отметил, что массовая вакцинация от натуральной оспы для предотвращения нового вируса пока не рассматривается. Однако прививка может понадобиться представителям определенных профессий. Например, медицинским работникам, работникам пограничного контроля и экстренных служб. Также существуют и другие меры подавления инфекции.
Иммунолог считает, что специальная вакцина от обезьяньей оспы более эффективно бы сработала в очаге распространения вируса, то есть в Западной Африке. В последние годы ситуация там резко обострилась. - Если бы вакцина была создана, была бы эффективнее, чем от натуральной оспы, и удалось бы провести вакцинацию в эндемичном регионе, то мы бы приобрели значительно лучший контроль над инфекцией и в глобальном масштабе.