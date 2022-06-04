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4 часа назад

Россиянам напомнили о смертельной опасности укусов шершней

runews24.ru

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что с наступлением летнего сезона для человека появляется новая смертельная опасность в виде шершней, которые являются самыми опасными жалящими насекомыми.

Россиянам напомнили о смертельной опасности укусов шершней
Фото: runews24.rurunews24.ru

Специалист предупредил, что яд шершней может привести к тяжелейшим последствиям для человеческого организма и даже стать причиной смерти.

Достаточно большое количество яда обусловлено размерами насекомого, а если человек подвергся атаке нескольких шершней, то их яда может хватить для летального исхода.

Новости,Владимир Болибок,
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