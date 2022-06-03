Мясников опроверг популярное убеждение об оспе обезьян

Популярное убеждение об оспе обезьян опроверг в своем Telegram-канале известный врач и телеведущий Александр Мясников. Специалист подчеркнул, что считать этот вирус передающимся половым путем неверно.

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«Оспа обезьян очень неохотно передается от человека к человеку. Воздушно-капельным путем — только при очень длительном интимном контакте», — написал врач.

Мясников рассказал, что на теле заразившегося человека появляются характерные высыпания — «пузырьки», через которые вирус может передаться дальше. Сначала пузырьки появляются в паху или на голове, а потом распространяются на руки и ноги, уточнил телеведущий.

Врач добавил, что однополый сексуальный контакт более травматичен, чем традиционный, поэтому шансы повредить пузырек и заразиться в этом случае повышаются. Его слова подтверждает тот факт, что большинство из заразившихся оспой обезьян за последние дни людей — мужчины гомосексуальной ориентации.