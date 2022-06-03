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36 минут назад

Названы привычки, которые провоцируют метеоризм

Даша Краснова

Гастроэнтеролог, диетолог Яна Прудникова рассказала, что усиленное газообразование начинается, когда в один прием пищи человек употребляет не сочетающиеся друг с другом продукты. Например, ест мясо и птицу с картошкой, тыквой, морковью, свеклой, белым рисом, макаронами и вермишелью. Ее слова передает Москва 24.

Названы привычки, которые провоцируют метеоризм
Фото: unsplashunsplash

"Крахмал тормозит переваривание животного белка. Поэтому популярные у нас картошка с котлетой, ежики и макароны по-флотски – очень "тяжелая" пища даже для, условно говоря, здорового человека", – отметила врач.

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Если в первой половине дня в меню были подобные блюда, к вечеру человек, скорее всего, будет испытывать дискомфорт из-за метеоризма. Возникает урчание и распирание, боль, иногда тошнота. К тому же некоторые газы токсичные и могут всасываться через стенки кишечника, создавая дополнительную нагрузку на печень.

Чтобы чувствовать после еды легкость, необходимо есть мясо и птицу с зеленью или некрахмалистыми овощами. Среди них – различные виды капусты, болгарский перец, репчатый и зеленый лук, огурцы и так далее.

"Хорошо усваиваются блюда, в которых мясо сочетается с крупами: гречкой, бурым рисом, киноа и так далее. Подойдут и макаронные изделия, но при условии, что они будут из цельного зерна", – добавила диетолог.

В эти блюда можно добавить растительные жиры: орехи, семечки, кэроб (плоды рожкового дерева), оливковое масло, масло из виноградных косточек.

Гастроэнтеролог напомнила, что употреблять пищу надо таким образом, чтобы в результате осталось легкое чувство голода. Переедание – еще один фактор, который провоцирует вздутие живота.

Метеоризм могут спровоцировать бобовые и сырые овощи и фрукты. В бобах много белка, в овощах – грубой клетчатки. У людей с непереносимостью лактозы причиной вздутия может стать молоко и молочные продукты.

Кроме этого, увеличение газов в кишечнике может быть связано с повышенным заглатыванием воздуха во время еды. Поэтому есть лучше не торопясь и молча.

Если человек соблюдает все правила, но проблема не уходит, следует обратиться к специалисту.

"Возможно, есть какие-то ферментные нарушения из-за того, что неправильно работает печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа. На фоне этого произошло нарушение микрофлоры в кишечнике", – уточнила Прудникова.

До этого мы рассказывали про опасные для женского здоровья овощи.

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