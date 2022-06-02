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1 час назад

Врач назвал способы защиты от комаров

Мира Маркина

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, как защититься от комаров. Советом он поделился с "Москвой 24".

Врач назвал способы защиты от комаров
Фото: pexels.compexels.com

По словам медика, необходимо чаще принимать душ. Насекомые реагируют на мочевину - азотистые соединения, которые выделяются у человека с потом.

"Вспотевших комары кусают гораздо охотнее, чем людей, которые не потеют. Просто они чуют это издалека и на это летят".

Если человек находится в лесу, врач посоветовал поискать муравейники.

"Берешь тряпку и кладешь на него. Одной и другой стороной. Потом муравьев стряхиваешь, и этим можно натереться. И ни один комар не подлетит, потому что муравьиная кислота для них – очень неприятный запах", – сказал терапевт.

Ранее врач раскрыла опасные свойства черешни.

Новости,Алексей Хухрев,
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