Врач назвал способы защиты от комаров

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, как защититься от комаров. Советом он поделился с "Москвой 24".
По словам медика, необходимо чаще принимать душ. Насекомые реагируют на мочевину - азотистые соединения, которые выделяются у человека с потом.
"Вспотевших комары кусают гораздо охотнее, чем людей, которые не потеют. Просто они чуют это издалека и на это летят".
Если человек находится в лесу, врач посоветовал поискать муравейники.
"Берешь тряпку и кладешь на него. Одной и другой стороной. Потом муравьев стряхиваешь, и этим можно натереться. И ни один комар не подлетит, потому что муравьиная кислота для них – очень неприятный запах", – сказал терапевт.