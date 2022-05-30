Первая смерть от оспы обезьян зафиксирована в мире

В Нигерии зафиксирована первая смерть человека от оспы обезьян. Как сообщает местный центр профилактики и контроля заболеваний, всего в стране заболевание выявлено у 21 человека.

В отчете также указывается, что в мае всего было зарегистрировано шесть случаев заболевания. На данный момент лечение в Нигерии проходят 20 пациентов. Заражения оспой обезьян были зафиксированы в 9 из 36 штатов, в стране начал работать мультисекторальный центр управления по борьбе с оспой обезьян.