В ВОЗ оценили вероятность глобальной пандемии оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения полагает, что вспышка оспы обезьян не перерастет в глобальную пандемию, сравнимую по масштабам с пандемией коронавируса, заявила руководитель секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис. Об этом сообщает РИА Новости.

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Она подчеркнула, что у экспертов ВОЗ нет твердого и однозначного ответа на вопрос о перспективах развития вспышки новой инфекции, однако в настоящее время организация не обеспокоена риском глобальной пандемии.

"Тем не менее мы <...> обеспокоены тем, что люди могут заразиться этой инфекцией ввиду высокого риска, если у них нет информации, необходимой для того, чтобы защитить себя. Мы обеспокоены тем, что население мира не имеет иммунитета к ортопоксвирусам с момента окончания ликвидации оспы", – сказала Льюис.

По ее словам, вирус может попытаться использовать эту нишу для более легкого и активного распространения между людьми.

"Но у нас пока нет ответов на этот вопрос", – констатировала Льюис.

Ранее в ВОЗ оценили риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне как умеренный. Эксперты организации отметили, что случаи заражения регистрируются в основном среди мужчин, практикующих однополый секс.